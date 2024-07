Tragedia in mare a Torre del greco annegato un 16enne

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 19 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPochi minuti fa, i carabinieri della Stazione didelsono intervenuti in Via Litoranea, nei pressi del Lido La Perla. Unsarebbeinper cause ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 per accertare il decesso. Restano da capire le cause che hanno portato al decesso, su cui i militari stanno approfondendo le indagini. L'articoloindelunproviene da Anteprima24.it.