Traffico Roma del 19-07-2024 ore 18 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 19 luglio 2024) LuceverdeBentrovati dalla redazione sul grande raccordo anulare rallentamenti e code a tratti lungo la carreggiata esterna tra uscite per Fiumicino e Appia in carreggiata interna codetra le uscite per l’ospedale Sant’Andrea e via Salaria in via del Foro Italico code pertra l’uscita per via di Tor di Quinto e Corso di Francia direzione stadiorallentato sulle tratto Urbano della Aquila tra la tangenziale è l’uscita di Viale Palmiro Togliatti Verso il raccordo sulla via Pontina si sta in coda in uscita dal centro tra Viale Cristoforo Colombo e Spinaceto direzione Latina e per incidente tra Spinaceto e il bivio per il raccordo anulare direzione dell’EUR sempre sulla Pontina si sta in coda per incidente tra Castelno e Pomezia direzione Latina e per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.