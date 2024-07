Traffico Roma del 19-07-2024 ore 10 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 19 luglio 2024) Luceverdetrovati dalla redazione sulle raccordo anulare coda in carreggiata interna partire dalla Casilina Sino all’uscita Ardeatina code che poi ritroviamo sulla tratto Urbano dellaL’Aquila da Porto Fino alla tangenziale est sulla stessa tangenziale est cuore all’altezza della Salaria in direzione dello Stadio Olimpico altre cose sulla via del mare sull’ostiense tra Acilia e Casal Bernocchi nelle due direzioni come sempre tutti i dettagli di queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it da Francesca Ilaria è tutto grazie per l’ascolto un servizio a cura della della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità