Traffico Roma del 19-07-2024 ore 09 | 00

(Di venerdì 19 luglio 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità sulla tangenziale est resta chiusa fino al 26 luglio la rampa in entrata di via Prenestina riaperta l’uscita Casilina Pigneto in direzione Foro Italico proseguono i lavori sul Corso di Francia con transito su carreggiata ridotta tra via Flaminia e via di Vigna Stelluti frequente la formazione dei rallentamenti e code termine previsto per il 15 settembre vi ricordo che è chiusa la stazione Spagna della metro a per lavori di restyling la stazione rimarrà inaccessibile fino al 3 ottobre da lunedì prossimo per lo stesso motivo chiuderà anche la stazione Ottaviano in questo caso la riapertura è prevista per il 9 settembre In collaborazione con Luce Verde infomobilità