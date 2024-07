Traffico Roma del 19-07-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 19 luglio 2024) Luceverdetrovati dalla redazione prima code sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare dalla diramazioneSud all’appia altre cose sulla tratto Urbano della A24 da Tor Cervara verso la tangenziale est stessa situazione sulla via Flaminia con code da grande raccordo anulare a via dei Due Ponti in direzione del centro sulla tangenziale est resta chiusa lo ricordiamo fino al 26 luglio Lara Entrata di via Prenestina via aperta l’uscita Casilina Pigneto in direzione del Foro Italico per i dettagli di queste altre notizie potete come sempre consultare il sito.luceverde.it da te Ilaria è tutto grazie per l’ascolto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità