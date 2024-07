Tour de France Pogacar vince tappa 19 e ipoteca trionfo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2024) Roma, 19 lug. (Adnkronos) – A due tappe dalla fine, ilde2024 è ormai virtualmente vinto da Tadej. Lo sloveno ha vinto infatti anche in solitaria lanumero 19, la più dura con i suoi oltre 4000 di dislivello e il valico della Bonette a 2802 metri sul livello del mare. L’impresa nella Grande Bouclee si aggiunge alla vittoria del Giro, a 26 anni dall’exploit di Karco Pantani i due grandi giri hanno un vincitore nella stessa stagione.Sui 144 km circa di è lo statunitense Matteo Jorgenson (Visma-Lease A Bike) a partire verso il traguardo ai -13,5, il gruppo Maglia Gialla è staccato di 3’26” ma c’è Yates della Uae alla guida per portare su. Lo sloveno attacca senza strappare a circa 9,5 km dall’arrivo, lo fa solo forzando l’andatura: Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel non reggono il ritmo e restano subito indietro.