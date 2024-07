Tosyal? Sulb ha dato inizio all' investimento del più grande complesso DRI del mondo a Bengasi in Libia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) (Adnkronos) -, 19/07/2024 -?, produttore globale di acciaio “green”, hail via ad una strategia di espansione dei propri investimenti in tre continenti, dall'Europa all'Africa e all'Asia. In linea con questa lungimirante azione strategica,? e Libya United Steel Company for Iron and Steel Industry () hanno firmato un accordo con l'intento di costruire il piùDRI (Direct Reduction Iron) del, in?, produttore globale di acciaio “green”, ha avviato un nuovosiderurgico a livello mondiale in, a, succedendo ai precedenti investimenti portati avanti in Turchia, Algeria, Senegal, Angola e Spagna.