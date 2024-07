Torino Ilic allo Zenit? La cifra FOLLE e cosa serve per chiudere 

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ilè prossimo a salutare Ivanin direzione, ecco lamanca per chiudere esta succedendo nelle ultime ore La cessione di Ivandiventa sempre più realtà. Il club granata e quello russo, come anticipato a più riprese da Tuttosport, da giorni stanno dialogando per