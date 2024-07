Toremar Onorato Armatori | Basta attacchi non garantiamo partecipazione a gara

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Livorno, 18 lug. -(Adnkronos) - "Da quasi 60 anni "Navarma prima, e ora Moby e, da quando è stata acquisita, subisconocattivi e ingiustificati, anche considerando che diamo lavoro a centinaia di persone all'Elba senza quantificare l'indotto". Lo sottolinea il gruppoin una nota in cui sottolinea che "nessuno è perfetto" ma - si rivendica - "colleghiamo l'isola d'Elba d'inverno con 16 partenze da Piombino e altrettante da Portoferraio, ogni giorno. Un residente per il passaggio paga a3,88 euro e a Moby 4,10 euro, poco più della metro a Milano. Se facciamo una media tra le due compagnie, circa 4 euro a residente, sono necessari 500 residenti a partenza per pagare le spese per una sola corsa da Piombino o da Portoferraio e viceversa. Infatti una sola corsa costa al minimo della media 2.000 euro.