Tiro a segno Olimpiadi Parigi 2024 | Gambaro Sollazzo e Bonazzi in gara sia da 10 che da 50 metri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) Sono state rese note le iscrizioni alle gare individuali delai Giochi Olimpici di: saranno sette gli azzurri al via. Confermato il doppio impegno per i tre italiani qualificati nella carabina, i quali saranno insia dai 10 che dai 50. L’Italia, inoltre, schiererà una coppia, da definire, nellamista. Per quanto concerne il settore maschile, nella carabina ad aria compressa da 10e nella carabina libera tre posizioni da 50saranno al via sia Danilo Dennische Edoardo: nel primo caso saranno 49 gli atleti in, mentre nel secondo saranno 44. Nella pistola ad aria compressa da 10l’Italia schiererà Paolo Monna e Federico Nilo Maldini: 33 i tiratori al via. Nella pistola automatica dal 25, invece, si sono qualificati Massimo Spinella e Riccardo Mazzetti: saranno 29 gli atleti in