TIM Summer Hits 2024 stasera su Rai 1 scaletta e ospiti della quarta puntata di venerdì 19 luglio

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il TIM, il programma colonna sonora dell’estate, condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu torna in prima serata su Rai 1 e in contemporanea su Rai Radio 2. Ecco tutti gli, i cantanti e le anticipazionidi19. TIMa Roma: lae i cantantidel 1919dalle ore 21.25 appuntamento con ladel Tim, la kermesse musicale condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu su Rai1. La grande musica italiana ed internazionale torna in Piazza del Popolo a Roma con una nuova imperdibiletrasmessa su Rai1 e in contemporanea su Rai Radio 2.