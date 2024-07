Tim Summer Hits 2024 | scaletta e cantanti della quarta puntata su Rai 1

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 19 luglio 2024) Tima Roma su Rai 1, piazza del Popolo, conduttori, artisti, cast, ospiti, ordine di esibizione, location, canzoni Questa sera, venerdì 19 luglio, su Rai 1 e Radio 2 va in onda da piazza del Popolo a Roma ladel Tim, la rassegna musicale dell’estate condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu. In tutto quattro appuntamenti su Rai 1 e Radio 2. Data di esordio venerdì 28 giugno, a cui seguiranno le messe in onda di domenica 7 luglio e di venerdì 12 e 19 luglio. Infine, non mancherà il best ofstagione, per rivivere alcuni tra i momenti più belli delle quattro puntate, venerdì 26 luglio sempre in prima serata. Lo show si è svolto a Piazza del Popolo da martedì 11 a venerdì 14 giugno. Vediamo chi sono ie ladi questa sera.