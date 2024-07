Termini – Rimossi giacigli e bivacchi di fortuna

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 19 luglio 2024) I Carabinieri della Compagnia Roma Centro, con il supporto di Carabinieri delle altre Compagnie del Gruppo di Roma e dei Carabinieri del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno effettuato uno straordinario servizio di controllo, intensificato soprattutto nell’area della Stazionee zone limitrofe, uno dei principali snodi ferroviari della Capitale per prevenire e contrastare episodi di microcriminalità che colpiscono turisti e cittadini che frequentano le aree centrali della città. Le operazioni hanno portato alla denuncia a piede libero per 5 persone e alla sanzione amministrativa per 3 persone.