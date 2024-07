Tennis Simona Halep allontana il ritorno in campo | Ho un infortunio al ginocchio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) Proseguono le difficoltà in questa seconda fase della carriera per. La rumena è rientrata a Miami dalla squalifica per doping, poi ha giocato solo un altro torneo, ossia il WTA 125 di Parigi. Nei giorni scorsi l’ex numero 1 del mondo è stata ritratta dai media rumeni al matrimonio del calciatore rumeno Ianis Hagi, ma non si avevano notizie su un suo rientro in. Notizie che ha voluto dare la diretta interessata oggi con un post su Instagram: “Volevo fornire un piccolo aggiornamento sulla salute visto che sono stata lontana daldaultimamente. Non è la notizia migliore che possa dare, ma la voglio comunque condividere. Da qualche mese, sto lottando con unal. È unche non ho mai avuto prima ed è dura da gestire, perché il dolore è persistente”.