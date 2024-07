Temptation Island caos nella quarta puntata | acceso confronto dispetti e avvicinamenti

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ieri sera è andata in onda l’attesissimadi, registrando l’ennesimo successo di ascolti. Nell’ultimo appuntamento dell’amato docu-reality di Mediaset non sono mancati i colpi di scena, i falò die le ripicche dei protagonisti. L’– I veri protagonisti di quest’ultimasono stati Lino e Alessia. Per ben 5 L'articolo