Tajani | Se Von der Leyen non fosse stata rieletta sarebbe stato il caos

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di venerdì 19 luglio 2024) Articolo pubblicato venerdì 19 Luglio 2024, 10:03 - Ultimo aggiornamento: 19 Luglio 2024, 10:04Antonioè convinto: con il suo “Sì” a Von der, Forza Italia ha evitato che l’Europa discendesse in una spirale die perdesse la sua fondamentale stabilità. Lo ha dichiarato il vicepremier forzista in un’intervista a La Stampa, in L'articolo: “Se Von dernonil” proviene da Il Difforme.