Sport in tv oggi venerdì 19 luglio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

(Di venerdì 19 luglio 2024)19, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OA. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e. Ci si avvicina sempre più alla stretta finale nel Tour de France 2024 esarà una giornata molto impegnativa con due salite Hors Categorie e l’arrivo in salita a Isola 2000. Serviranno grandi gambe e cervello fresco. Prenderà il via il week end del GP d’Ungheria di F1, con la Ferrari che va in cerca di risposte dopo i problemi a Silverstone In primo piano la seconda giornata degli Europei U18 di atletica, mentre Italia protagonista nei tornei di tennis. Ad Amburgo con Luciano Darderi va in cerca della qualificazione alle semifinali affrontando l’argentino Sebastian Baez.