Smantellata rete logistica di droni Hezbollah in Europa | video

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 19 luglio 2024) Le autorità statunitensi e tedesche hanno collaborato per interrompere una sofisticatadioperante in. L'operazione è iniziata in Spagna, dove la Guardia Civil spagnola ha scoperto ingenti acquisti di materiali adatti alla costruzione dikamikaze. Dopo questa scoperta, le autorità hanno intensificato gli sforzi di sorveglianza e intelligence, riuscendo a intercettare una spedizione di componenti essenziali per la produzione di UAV destinati ad attacchi terroristici. Questa operazione congiunta ha impedito la realizzazione di un potenziale piano terroristico, dimostrando l'importanza della cooperazione internazionale nella lotta contro il terrorismo.