Simone Ashely sulla scena di nudo di Penelope | Sono orgogliosa di Nicola Coughlan che ha mostrato di essere molto più del suo peso

(Di venerdì 19 luglio 2024) Reduce dalla terza stagione di Bridgerton e dall'incontro con il Principe Alberto II di Monaco per ricevere la Ninfa di cristallo come astro nascente al Festival della TV di Monte-Carlo, l'attrice parla di accettazione e di come sia importante sentirsi bene con se stesse