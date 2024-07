Si può guidare in ciabatte o in costume? Cosa dice la legge e cosa si rischia

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 19 luglio 2024) Siqualcon le infradito e in abiti da mare? Sì, anche se non è espressamente vietato dal codella strada. A regolare questa fattispecie è il Titolo V del Codella Strada sulle norme di comportamento e in particolare l'articolo 141, secondo cui "il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza".