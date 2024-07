Si asfalta la strada per l’ospedale di Garbagnate | disagi nella zona

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di venerdì 19 luglio 2024) Silaperdiinevitabili per giorni in tutta la. C’è un’importante novità che sta per arrivare sul fronte dei lavori pubblici: da lunedì prossimo 22 luglio e per diversi giorni verranno attuate chiusure a tratti o anche sensi unici alternati tra via Fermi e viale Forlanini