Setti sulla CESSIONE di Cabal alla Juve | Siamo soddisfatti di averlo VENDUTO Sull’Inter…

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 19 luglio 2024) Le parole del presidente del Veronaha voluto rilasciare qualche dichiarazionediAl Festival della Serie A, il presidente del Veronaha voluto rilasciare qualche dichiarazione, soprattutto nei confronti di Baroni. «Se ti chiamano Inter entus diventa difficileInter in vantaggio? No, non c’è mai stato un vantaggio, credo sia