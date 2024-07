Segreti - I fiumi oscuri della Storia | Le evoluzioni e gli sviluppi della gnosi - Ep 19

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il podcast "esoterismo" ospita Marco Maculotti, esperto in questioni esoteriche, discute approfonditamente l'importanza e l'influenza dell'esoterismo nellae nella cultura contemporanea. Maculotti esplora come il pensiero esoterico, spesso misconosciuto o trascurato, abbia giocato un ruolo fondamentale nello sviluppo del pensiero,politica esocietà occidentale. Viene evidenziata la distinzione tra l'utilizzo positivo e quello negativo, o contro-tradizionale, dell'esoterismo, e come questo sia stato applicato attraverso laper influenzare la società in vari modi, inclusa la manipolazione tramite i mass media. Maculotti discute anche l'interazione tra le forze tradizionali verticali e quelle moderne orizzontali, esaminando come il progressismo contemporaneo differisca dalla visione tradizionale e quale impatto ciò abbia sul mondo attuale.