Sanremo 2025 slitta all’11-15 febbraio | ma era davvero così pericolosa la concorrenza della Coppa Italia?

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 19 luglio 2024) Qual è la logica di spostare un'istituzione da 10 milioni di spettatori per i quarti di finalecoppetta nazionale? Per partite che potrebbero anche essere meno attrattive, come Bologna-Atalanta? Il problema è politico? Ditelo chiaro, allora.