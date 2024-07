Salerno emergenza caldo | un numero di pronto intervento

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 19 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Comune di– Assessorato Politiche Sociali, anche quest’anno, ha predisposto un servizio di “” rivolto alle fasce più deboli della cittadinanza, maggiormente esposte a rischio di salute per le alte temperature. Il servizio a cui segnalare eventuali situazioni di disagio prevede unverde dedicato 800233330, gestito in affidamento dall’Associazione Universo Humanitas. Sarà attivo fino al 31/08/2024, 7 giorni su 7, dalle ore 8:00 alle 20:00. Il servizio prevede una serie di supporti per persone in stato di estrema fragilità con particolare riferimento ad anziani soli, malati cronici, neonati e bambini molto piccoli, donne in gravidanza e persone senza fissa dimora.