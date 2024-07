Russia condannato giornalista del WsJ

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 19 luglio 2024) 15.20a 16 anni di carcere, dal tribunale di Sverdlovsk, in, ilamericano del Wall Street Journal, Evan Gershkovich. L'accusa è di spionaggio. Dovrà scontare la pena in una colonia penale di massima sicurezza. Gershkovich, 32 anni, è stato arrestato a marzo 2023 mentre era in viaggio per un reportage nella città di Ekaterinburg, negli Urali. Da allora era in carcere con l'accusa di spionaggio per conto degli Usa.