Rugby l’Italia sfida il Giappone per chiudere l’estate con un acuto

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ultimo test match perdi Gonzalo Quesada quest’estate, con gli azzurri che domenica mattina scenderanno in campo a Sapporo contro il. Terza partita di questo luglio, dopo il ko subito contro le Samoa e la vittoria contro Tonga. E con i nipponici c’è la chance dicon un bilancio positivo le Summer Series. Per l’ultimaestiva Quesada dovrà rinunciare a Monty Ioane, fermatosi durante l’allenamento e non presente domenica. Inedito, dunque, il triangolo allargato formato da Capuozzo, Lynagh e Trulla, quest’ultimo confermato dopo la prima meta segnata in maglia azzurra nella scorsa partita contro Tonga. Confermata la coppia di centri con Brex e Menoncello e le chiavi della mediana che saranno affidate nuovamente a Paolo Garbisi e Page-Relo. In terza linea insieme a capitan Lamaro si rivede dal primo minuto Vintcent con Lorenzo Cannone numero 8.