Roma coppia gay brutalmente aggredita da 4 ragazzi

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di venerdì 19 luglio 2024) Articolo pubblicato venerdì 19 Luglio 2024, 18:31 Tree una ragazza si sono accaniti contro unagay a. L’ennesima aggressione contro la comunità Lgbt+ è ripresa in un video e poi resa pubblica dal Gay Help Line. Immagini choc, riprese nella zona dell’Eur, in viale di Val Fiorita. I duehanno deciso L'articologayda 4proviene da Il Difforme.