RaidZelensky | tre morti in parco giochi

(Di venerdì 19 luglio 2024) 21.30 Almeno tre persone, tra cui un bambino, sono morte e altre 5 sono rimaste ferite in un attacco missilistico russo su una Mykolaiv,nel sud dell'Ucraina.Lo ha reso noto il presidente Volodymyr Zelensky su Telegram postando le foto di un edificio colpito. "La Russia dimostra ogni giorno con il suo terrore che la pressione su di essa non è sufficiente. Questa distruzione della vita deve essere fermata. Sono necessarie nuove soluzioni per sostenere la nostra difesa. La Russia deve sentire il potere del mondo".