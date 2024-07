Rai | De Martino ‘io amico di Arianna Meloni? La mia raccomandazione vera è il pubblico’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2024) Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “Onestamente io non conosco nessuno in politica. Sono entrato in Rai cinque anni fa per mano di Carlo Freccero. Quindi non so questa spinta da dove pensano che sia arrivata. Laspinta è che un programma come ‘Stasera tutto è possibile’, piccolo, su Rai2, ha fatto dei numeri via via sempre più grandi”. A dirlo ai giornalisti è Stefano De, incalzato dai giornalisti in occasione della presentazione dei palinsesti Rai a Napoli sui rumors che hanno parlato di una vicinanza alla sorella del premier Giorgia, che lo avrebbe in qualche modo ‘aiutato’ ad ottenere un contratto con la Rai. “La miaè il pubblico, che spero mi segua anche in questa nuova avventura”, aggiunge sorridente De, che partirà in autunno alla conduzione di ‘Affari Tuoi”.