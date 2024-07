Ragazzo morto in mare nessun segno di traumi sul corpo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 19 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi chiamava Piero Cirillo ildi 16 anni deceduto questa mattina neldi Torre del Greco. Ilera ospite di una casa famiglia di Terzigno per ragazzi che vivono in contesti difficili. Tra i primi a prestare soccorso al giovane è stato uno dei bagnini in servizio al lido La Perla, che una volta portato il giovane a riva ha provato a rianimarlo con le manovre previste, tra le quali il massaggio cardiaco, ma senza successo. Nel frattempo vanno avanti le indagini per provare a risalire alle cause del decesso: secondo quanto si apprende, un primo esame della salma non avrebbe evidenziato ferite o altri segni esterni sulla testa o su altre parti delche possano fare ipotizzare una morte legata ad un trauma. Sarà comunque l’autopsia a provare a dare gli elementi utili per capire cosa sia potuto accaduto.