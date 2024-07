Procaccini Ecr | Von der Leyen ha comprato i voti dei Verdi con il green deal ma i cittadini europei lo hanno bocciato - VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 19 luglio 2024) Nicola, luogotenente della premier Giorgia Meloni al Parlamento europeo, dove guida il gruppo di Ecr, si è espresso in merito alla nomina di Ursula von dere al suo sbilanciamento verso il. Un modo per cercare idei, nelle parole del parlamentare, che però non