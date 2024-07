Posto di polizia Trenta interventi nei primi 6 mesi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 luglio 2024) Un servizio che funziona. È quanto emerge dal primo bilancio dell’attività deldiriaperto a gennaio all’ospedale di Vigevano e che, sinora, ha effettuato 30. Nella stragrande maggioranza dei casi hanno riguardato soggetti in stato di alterazione, mentre in 7 occasioni hanno interessato persone con problemi di natura psichiatrica. Di fatto le misure di prevenzione adottate stanno dando i loro frutti e in generale è cresciuta la sicurezza per utenti e operatori sanitari. L’obiettivo degli, previsti dal protocollo firmato in Prefettura, è di limitare al massimo le tensioni che possono generarsi nel contesto ospedaliero, ma riguardano anche l’aggiornamento del personale, la riorganizzazione degli spazi di lavoro, l’adeguamento dei piani di sicurezza e il miglioramento della comunicazione.