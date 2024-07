Porto Ceresio giovane annega nel lago di Lugano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 luglio 2024)(Varese), 19 luglio 2024 – Ennesima tragedia dell’estate sui fiumi e laghi lombardi. Undi 23 anni di nazionalità pachistana èto nelle acque delledi, questo pomeriggio. L’allarme è scattato intorno alle tre e mezza, quando il ragazzo si è buttato nelle acque del, per sfuggire alla calura, e non è più stato visto riemergere. Alla spiaggia della Fiammetta diè quindi subito scattato l’allarme: in pochi minuti sono arrivati sul posto il personale nautico e il soccorso acquatico assieme ai sommazzatori dell'elinucleo di Malpensa, che hanno iniziato a scandagliare l’area. Un intervento concluso intorno alle 17,15 col ritrovamento del corpo senza vita del ventenne. Il decesso è stato poi constatato dal personale medico del 118.