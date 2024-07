Pongracic l’eredità non lo spaventa Già pronto a raccogliere il testimone

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il volto sorridente di Marinè sbucato dal van nero della Fiorentina quando ancora non erano scoccate le dieci, ma l’afa era già a livelli di guardia. In Piazza Indipendenza, nella nota Clinica Fanfani, la prima immagine del difensore croato vestito di viola. Passo svelto, un "Sono molto felice" regalato a chi lo attendeva fuori dall’istituto e poi via per un paio d’ore di test medici. Routine ormai conosciuta.poi è tornato al Viola Park, dove lo staff atletico gigliato si è preso cura di lui. Altri test, dati raccolti che saranno funzionali per tutta la stagione. Poi l’abbraccio e la stretta di mano con mister Palladino. I due si erano già parlati al telefono. Il benvenuto dei compagni è arrivato nel pomeriggio, quando la squadra è scesa in campo per l’unica seduta d’allenamento della giornata.dinon è poca cosa.