Polestar il mercato delle auto elettriche e la Borsa

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 19 luglio 2024)è alle prese non solo con ilma anche con la. Se è risaputo che ilnon sta andando come sperato e auspicato dall’Europa e dai grandi costruttorimobilisti, non è altrettanto nota la vicenda diin. L’innalzamento dei dazi doganali ha inferto un duro colpo