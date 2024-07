Piandimeleto un’atmosfera da fiaba dalla quale lasciarsi catturare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ennesimo appuntamento in arrivo per le settimane di 50x50 capitali al quadrato che eleggono a capitale della cultura una località della provincia ogni settimana, un progetto simbolo di Pesaro 2024. Questa settimana tocca ae l’iniziativa “Cosa c’è Dop” andrà dunque in scena a Planus Mileti, l’antico nome del paese che ricorda le favole con il suo palazzo fortificato trecentesco, le sue merlature e la massiccia torre sul lato occidentale di epoca carolingia.è sede di ben tre musei: quello delle Scienze della terra, quello del lavoro contadino e quello dell’erbario delle Marche che, con il Museo del fungo poco più lontano, attestano l’attenzione degli abitanti per la natura e l’agricoltura. Un luogo complice per l’iniziativa di Pesaro 2024 e Food Brand Marche che mira a far riscoprire il nostro capitale gastronomico con degustazioni guidate.