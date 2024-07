Perché un errore informatico ha fatto cancellare più di 1000 voli | la spiegazione del comandante di volo

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il bug che habloccare milioni di pc con sistema aperativo Microsoft in tutto il mondo ha creato il caos nei principali aeroporti in Europa e negli Stati Uniti, costringendo le compagnie di linea apiù di mille. IldiRecine spiegai servizi informatici sono diventati così vitali per il traffico aereo.