Papa Francesco | Una tregua olimpica durante i Giochi di Parigi

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 19 luglio 2024) CITTÀ DEL VATICANO – “IOlimpici sono, per loro natura, portatori di pace e non di guerra. È con questo spirito che l’Antichità stabilì saggiamente unae che l’età moderna tenta regolarmente di riprendere questa felice tradizione. In questo periodo travagliato in cui la pace nel mondo è seriamente minacciata, auspico vivamente che tutti siano desiderosi di rispettare questanella speranza di una risoluzione dei conflitti e di un ritorno all’armonia”. Lo affermanel Messaggio inviato all’arcivescovo di, mons. Laurent Ulrich, per iOlimpici che avranno luogo nella capitale francese dal 26 luglio all’11 agosto prossimi.