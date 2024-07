Palinsesti Rai 1 autunno 2024

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 19 luglio 2024) La Rai ha presentato questa mattina a Napoli idella prossima stagione TV/2025, con riferimento in particolare al periodo autunnale. Partiamo da Rai 1: ecco la programmazione della rete ammiraglia dal prossimo settembre.Rai 1: daytime Lunedì/Venerdì Il daytime scatta ufficialmente lunedì 9 settembre e il buongiorno è sempre con Tg1Mattina, cui seguirà alle 8.35 Unomattina con Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla, alle 9.50 Storie Italiane con Eleonora Daniele e alle 11.55 E’ Sempre Mezzogiorno con Antonella Clerici a trainare il TG1 delle 13.30. Conferme in toto anche al pomeriggio: apre alle 14 La Volta Buona di Caterina Balivo, alle 16 la soap Il Paradiso delle Signore e alle 17.05 La Vita in Diretta di Alberto Matano. Dopo il TG delle 20, spazio ai Cinque Minuti di Bruno Vespa (dal 10 settembre). Sabato Alle 8.