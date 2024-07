Omofobia | Bonelli ‘gravissima aggressione Piantendosi riferisca in Parlamento’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2024) Roma, 19 lug. (Adnkronos) – ?Due ragazzi, mano nella mano a Roma, vengono presi a pugni, calci e cinghiate. Un?omofoba che va punita duramente individuando e processando i criminali responsabili di questo pestaggio. L?Italia non è un paese sicuro: cosa fa il ministro Piantedosi per garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone? Cosa sta facendo la Questura di Roma? Ha individuato i criminali responsabili del pestaggio? Il ministro Piantedosi venga in Parlamento a riferire. A Roma sono stati compiuti gravi reati di violenza e di odio, che devono essere immediatamente puniti. È inammissibile che coppie gay, lesbiche e trans subiscano quotidiane violenze. Ora basta! Meloni, niente da dire? A quando una legge contro l???. Così in una nota il portavoce nazionale di Europa Verde deputato di Avs, Angelo