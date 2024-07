Napoli i tifosi cantano ‘chi non salta è juventino’ | la risposta di Conte | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ilcontinua la preparazione a Dimaro con il chiaro obiettivo di lottare per obiettivi ambiziosi nel prossimo campionato di Serie A. La squadra è agli ordini di Antonio, un allenatore che non ha bisogno di presentazioni e in grado di tirare fuori il massimo dalla squadra. Nel corso della presentazione della squadra ihanno cantatonone proprio il tecnico ex Juventus ha messo le cose in chiaro: “nel calcio ci vuole sempre rispetto. Voi sieteed è giusto che incitiate la vostra squadra. Io sarò sempre educato e rispettoso. Non solo per la Juve ma per tutte le squadre. Non chiedetemi cose che non farò”, ladi. Idel #“chi nonè juventino”, #risponde: “Non chiedetemi di fare cose che non farò, noi allenatori dobbiamo dare l’esempio.