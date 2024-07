Napoli | fuggono all’alt dei Carabinieri e si schiantano contro un auto

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 19 luglio 2024): se impennano davanti ai. Scappano e poi finisconoaltra. Un arresto e una denuncia Quella di un 25enne e di un 43enne napoletani è una sfida, lanciata ailungo la discesa che da Posillipo costeggia la grotta di Seiano e arriva a Coroglio. Sono in sella ad una moto da corsa, non hanno il casco e, si scoprirà più tardi, sono sotto effetto di cocaina e marijuana. I militari sono impegnati in un posto dillo. Notano la moto sfrecciare e sollevano la paletta. I due in sella non accennano a frenare, il conducente spinge sull’acceleratore e impenna. Poi lancia la moto in direzione di Fuorigrotta. Inon stanno a guardare. La corsa dura fino alla galleria Laziale. E’ lì che la guida spericolata dei centauri li porta a perdere illlo del veicolo e a colpire un’che li precede.