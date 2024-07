Nadal-Navone oggi in tv | orario canale e diretta streaming Atp Bastad 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) Rafase la vedrà contro Marianonei quarti di finale dell’ATP 250 di, torneo di scena sui campi in terra rossa della città svedese. Prosegue a gonfie vele il cammino del maiorchino in Scandinavia: dopo la comoda vittoria all’esordio ai danni del beniamino di casa Borg, ne è infatti arrivata una seconda contro il britannico Norrie. Ampiamente alla portata anche il prossimo impegno per Rafa, che sfida uno specialista del rosso come l’argentino, avversario ostico ma sulla carta inferiore.partirà favorito secondo i bookmakers; non ci sono precedenti tra i due. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo(venerdì 19 luglio). I due tennisti sono pianificati come secondo incontro di giornata sul Centre Court, con inizio fissato non prima delle ore 13.00.