Morto Bob Newhart il popolare comico americano aveva 94 anni

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 19 luglio 2024) (Adnkronos) – L'attore statunitense Bob, cabarettista che ha messo in scena due popolari sitcom per la rete Cbs ed è entrato a far parte della schiera dei più grandi comici americani della storia, ègiovedì 18 luglio all'età di 94nella sua casa di Los Angeles dopo una serie di brevi malattie. L'articoloBob, il94proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.