Morta a 61 anni Christina Sandera la compagna di Clint Eastwoord

(Di venerdì 19 luglio 2024) (Adnkronos) –diEastwood negli ultimi dieci, è: aveva 61. Ad annunciarlo l’attore-regista statunitense, riferisce ‘The Hollywood Reporter’: “era una donna adorabile e premurosa, e mi mancherà molto”. La coppia si sarebbe incontrata quando lei lavorava come hostess all’Eastwood’s Mission Ranch Hotel and Restaurant a Carmel-by-the-Sea, in California. I due hanno iniziato a frequentarsi nel 2014. Eastwood, 94, è stato sposato due volte, con la modella Maggie Johnson (si sono sposati nel 1953, si sono separati nel 1964 e hanno divorziato nel 1984) e con la conduttrice televisiva Dina Ruiz (dal 1996 fino al loro divorzio nel 2014).