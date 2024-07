Moglie del candidato repubblicano alla vicepresidenza J D Vance ora Usha Chilukuri potrebbe diventare la seconda donna degli Stati Uniti Riflettori puntati su di lei

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 19 luglio 2024) Finoraè stata “solo” un’esperta avvocata civilista, ma da quando il marito, J.D., è stato nominatovice presidente americano da Donald Trump qualora venisse rieletto, è stata riconosciuta anche come «una lavoratrice brillante, nonché alta e bellissima». È bastato trasformarsi nella potenziale Second Lady, che tutti ile sonoaddosso,che lei non ama particolarmente.