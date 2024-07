Mo presidente del Parlamento libanese | Ampliamento del conflitto in tutta la regione avrebbe serie ripercussioni

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 19 luglio 2024) Nabih Berri spiega in un'intervista ad 'Avvenire' che "se Israele dovesse tentare di entrare in Libano, la cosa non rimarrà solo qui". "Nell’area la situazione è molto pericolosa. E non solo per il Medio Oriente, anche in Europa c’è la guerra in Ucraina, e undelinla