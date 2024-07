Mo | Israele ' Hezbollah ha lanciato circa 65 razzi nel nord'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Tel Aviv, 19 lug. (Adnkronos) - L'esercito israeliano afferma cheha65verso, alcuni dei quali sono stati intercettati, mentre altri sono caduti in aree aperte senza causare vittime.ha rivendicato la responsabilità degli attacchi aerei, affermando che sono avvenuti in risposta ai mortali attacchi israeliani nel Libano meridionale. L'esercito israeliano ha affermato che i suoi aerei d'attacco hanno distrutto uno dei lanciausati dal gruppo libanese. I jet da combattimento israeliani hanno colpito anche un edificio usato daad Aita al-Shaab, nel Libano meridionale, ha aggiunto. L'esercito ha segnalato ulteriori attacchi a Blida e Hula contro i depositi di armi die bombardamenti di artiglieria nelle aree occupate di Shebaa Farms, Kfar Kila e in diverse altre zone del Libano meridionale.