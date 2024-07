Michelle Obama come Wonder Woman a Roma l' ultima opera di Harry Greb VIDEO

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 19 luglio 2024) La scritta "for President. I want your vote". E l'immagine diin versionesi vede nel. È questa l'dello street artistche appare a Campo de' Fiori, a. Il murales, dal nome "for President (they need a hero)", riprende una suggestione che sta circolando anche sul web e che vedrebbe l'ex first ladycandidata al partito democratico.